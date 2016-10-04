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    Международная страховая компания решила покинуть рынок

    Международный банк Азербайджана принял решение о закрытии дочерней страховой компании

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 12 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).

    Как сообщает Report, в повестку дня собрания включен вопрос о прекращении деятельности ОАО "Международная страховая компания".

    Напомним, что страховая компания была создана в 2002 году. Ее уставный капитал составляет 14,8 млн. манатов. Эта сумма сложилась из 1 480 акций номинальной стоимостью 10 000 манатов каждая. 100% акций принадлежат МБА. 

    Отметим, что с начала года страховая компания закрыла филиалы в Гяндже, Сумгайыте и Шеки. 

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