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    Международная академия экоэнергетики и SOCAR Methanol подписали меморандум

    Документ охватывает налаживание и усовершенствование научно-технического сотрудничества между двумя структурами© Socarmethanol.az

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня Международная академия экоэнергетики и SOCAR Methanol подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщили Report в компании, документ подписали президент Академии профессор Фаган Алиев и генеральный директор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев.

    Документ охватывает налаживание и усовершенствование научно-технического сотрудничества между метаноловым заводом, являющимся первым производственным объектом в газохимической отрасли Азербайджана, и академией, добившейся высоких достижений в исследовании экологически чистых источников энергии. 

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