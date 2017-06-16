Межбанковские кредиты в Азербайджане подешевели

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В апреле текущего года манатные межбанковские кредиты в Азербайджане продолжили дешеветь. Средняя процентная ставка по манатным кредитам в этот период снизилась на 1,39 процентных пункта и на 1 мая составила 11,09% годовых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.

Средняя процентная ставка по кредитам в инвалюте увеличилась с 9,45% до 9,74% годовых.

Согласно отчету, самая высокая процентная ставка отмечалась по кредитам сроком на 30-90 дней. По манатным кредитам ставка составила 20,62% годовых, в иностранной валюте - 17,19% годовых.