Международный Банк Азербайджана приступил к реализации нового стратегического плана развития

Интервью с председателем Правления Межбанка Аббасом Ибрагимовым

- С какими показателями Международный Банк Азербайджана завершил третий квартал 2019 года?

- По итогам 9 месяцев 2019 года активы Международного Банка Азербайджана составили 9,3 млрд манатов, общий капитал 1,5 млрд манатов и операционная прибыль примерно 250 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года остаток средств на счетах клиентов банка увеличился на 800 млн манатов и достиг отметки в 5,4 млрд манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель Банка также увеличился на 551 млн манатов. Из них 376 млн манатов приходится на долю кредитов, предоставленных крупным корпоративным клиентам, а также малому и среднему бизнесу.

- Готова ли новая стратегия развития Международного Банка Азербайджана? Когда начнется ее реализация?

- Новая стратегия развития Международного Банка Азербайджана уже утверждена соответствующими органами правления и ее реализация началась месяц назад.

Стратегия была разработана с участием руководства Банка и ведущей международной консалтинговой компании. Данная стратегия будет охватывать период развития банка до 2022 года. Основными целями стратегии являются устойчивый рост, стабильное финансовое положение, высокая операционная эффективность и создание системы корпоративного управления, соответствующей передовой практике.

Для достижения этих целей Международный Банк Азербайджана намерен стать одним из двух крупнейших банков в корпоративном и розничном сегментах по ключевым продуктам, иметь конкурентную долю рынка в финансировании малого и среднего бизнеса, стать обладателем лучшего цифрового опыта и индикатора NPS (Net Promoter Score) в этом секторе, развивать безналичные расчеты и цифровой банкинг в стране, а также стать лучшим работодателем в финансовом секторе.

- В своем отчете, опубликованном в сентябре этого года, Международный валютный фонд подчеркнул отсутствие у банка сильной бизнес-модели и важность ускорения его приватизации. На каком месте вопрос приватизации банка на сегодняшний день? Что делается в этом направлении?

- В рамках утвержденной новой стратегии развития Банк разработал надежную и устойчивую бизнес-модель, соответствующую макроэкономической ситуации и социально-экономическому развитию страны. Что касается вопросов приватизации, то это зависит от решения акционеров. На данном этапе миссия менеджмента Банка состоит из принятия мер для обеспечения задач, поставленных в рамках стратегического развития, а именно: сохранения финансовой устойчивости и эффективной деятельности, повышения рентабельности и институционального развития, обеспечения конкурентных преимуществ и внедрения современных банковских и информационных технологий, а также повышения рыночной стоимости банка.

- Кстати, в последние месяцы Международный Банк Азербайджана предлагает новые услуги и продукты на рынке и реализует социальные проекты. Будет ли продолжено проведение подобных мероприятий?

- Да, в последние месяцы совместно с международной платежной системой VISA мы впервые начали применять технологию NFC в Азербайджане. Кроме этого, впервые в нашей стране мы открыли IBA Tech Academy, которая готовит специалистов в области информационных технологий для работы в нашей стране. Более ста студентов обучаются в этой академии бесплатно. Мы также представили новый многофункциональный продукт Tamkart, объединяющий в себе два типа карт. Все эти новшества приветствуется нашими клиентами и нашим обществом в целом. Эти шаги направлены на реализацию целей, которые ставит перед нами новая стратегия развития Банка, и они, безусловно, будут продолжены. В связи с этим могу лишь сказать, что к концу года мы представим общественности интересный проект по поддержке развития малого и среднего бизнеса в нашей стране, а также новый карточный продукт, разработанный совместно с нашим партнером.

- Международный Банк Азербайджана создает инвестиционную компанию. Каким будет основное направление деятельности этой компании?

- Создание такой инвестиционной компании предусмотрено нашей новой стратегией. Это обусловлено намерением реализовать новые и инновационные бизнес-идеи, которые помогут повысить стоимость Международного Банка Азербайджана.

В соответствии со стратегией, Банк создаст инвестиционную компанию и платформу для предоставления альтернативных инвестиционных продуктов клиентам с высоким доходом, включая корпоративных клиентов. Мы считаем, что на азербайджанском рынке имеется большой потенциал для успеха подобной компании.

На общем собрании акционеров Международного Банка Азербайджана 11 октября 2019 года было принято решение о создании этой компании. В настоящее время Правление Банка проводит соответствующие правовые процедуры для ее создания и начала деятельности.

- Выплачивает ли Международный Банк Азербайджана дивиденды своим акционерам?

- В последние годы вопрос выплаты дивидендов не фигурировал в повестке дня из-за сложного этапа реструктуризации активов и пассивов Банка, и направления имеющихся ресурсов на повышение его финансовой устойчивости. На сегодняшний день финансовая стабильность банка уже обеспечена. В последнее время оживление деловой жизни страны укрепило капитальные позиции банка. Международный Банк Азербайджана уже приносит прибыль, и может выплачивать дивиденды своим акционерам. На последнем собрании акционеры банка приняли решение о выплате дивидендов в размере 0,0326 маната за акцию на общую сумму в 150 миллионов манатов из прибыли, полученной по итогам 2018 года.