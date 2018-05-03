Месячная инфляция в Турции превысила ожидания

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Управление статистики Турции опубликовало показатели инфляции за апрель.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в прошлом месяце цены в стране выросли примерно на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 11% в годовом выражении.

Напомним, что аналитики прогнозировали месячную инфляцию на уровне около 1,5%.

После того как рост цен превысил ожидания, спрос на доллар США в Турции увеличился, а курс пробил отметку в 4,2 лиры.

В апреле в Турции больше всего подорожали обувь и одежда - на 10,4%. Менее всего инфляция коснулась безалкогольных напитков - 0,2%.