Местные расходы госбюджета Азербайджана увеличиваются на 14%

В следующем году в госбюджете Азербайджана местные доходы составят 941,5 млн манатов, а местные расходы - 979 млн манатов.

В следующем году в госбюджете Азербайджана местные доходы составят 941,5 млн манатов, а местные расходы - 979 млн манатов.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год".

Согласно документу, это на 16,9% и 13,9% больше утвержденного прогноза на 2021 год соответственно.

В структуре местных расходов 380,8 млн манатов составят расходы на образование, 202 млн манатов - на охрану окружающей среды, 162,3 млн манатов - на содержание местных органов исполнительной власти, 143,9 млн манатов - на жилищно-коммунальное хозяйство, 43,7 млн манатов - на транспорт и связь, 15,6 млн манатов - на культуру, искусство, информацию, физкультуру, молодежную политику, 30,7 млн манатов - прочие расходы.

В следующем году 51 из 66 городов и районов Азербайджана будут обеспечивать свои расходы без дотаций из бюджета, за счет собственных доходов. Среди этих регионов - Агдаш, Агстафа, Физули, Гедабек, Самух, Шуша, Тертер, Уджар и Загатала. Остальные 15 городов и районов получат дотации в размере 37,5 млн манатов. В сравнении с прошлым годом это на 30,9% меньше.