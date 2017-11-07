Меры по санации банковского сектора Азербайджана продлятся несколько лет

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Приняв на себя обязательства Международного банка Азербайджана перед иностранными кредиторами, государство сэкономило примерно 300 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.

"Банку необходимо было выполнить свои обязательства перед иностранными кредиторами, иначе его ждал дефолт, поэтому правительство заменило обязательства банка своими обязательствами и внешний долг вырос на 2,4 млрд долларов. Рейтинги банка улучшаются, банк может продолжать работать в стабильном режиме. Мы встретились с кредиторами банка и убедили их в том, что это наилучший выход. Кредиторы верят нам", - сказал министр.

По его словам, вкладчики МБА не пострадали от этого процесса, и их права защищены.

С.Шарифов также отметил, что меры по санации банковского сектора продолжаются и продлятся несколько лет.