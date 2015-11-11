​Меры борьбы с дефляцией ужесточаются

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Многие страны мира во главе с Китаем готовят план мероприятий по остановке или уменьшению процесса дефляции, возникшего на фоне резкого падения сырьевых цен и снижения ликвидности. Как сообщает Report, в октябре индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты прогнозировали средний показатель в октябре на уровне 1,5%. Отметим, что в сентябре индекс потребительских цен показал рост на 1,6%. Индекс производственных цен в Китае в годовом сравнении сократился на 5,9%. Процесс падения производственных цен длится вот уже 44 месяца.

Риск продолжающейся дефляции вынуждает китайское правительство реализовать дополнительную программу поддержки. Центробанк Китая, шесть раз снизивший ключевую ставку за последний год, ищет пути для оживления экономики без увеличения долгового бремени. Отметим, что сейчас в Китае ключевая ставка равна 4,35%. Последний раз ключевая ставка была снижена 23 октября (0,25%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в начале этого года в рамках антидефляционных мер дал старт монетарной экспансии в объеме 1,1 трлн. евро (1,2 трлн. долларов), которая продлена до сентября 2016 года. Однако этих средств недостаточно для борьбы с дефляцией, вследствие чего ЕЦБ в декабре собирается увеличить объем монетарной экспансии. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, члены ЕЦБ в рамках дефляционных мер намерены снизить стоимость краткосрочных обязательств (overnight) до 0,1%. На сегодняшний день этот показатель равен 0,3%. Интересно, что в банках Еврозоны ставки по межбанковским депозитам равны 0,2%.

Аналогичная ситуация наблюдается в США. В сентябре индекс потребительских цен не изменился по сравнению с показателем прошлого года. Именно по этой причине Федеральная резервная система не торопится повышать ключевую ставку. Несмотря на положительную тенденцию к росту показателей безработицы и ВВП, инфляции не растет из-за резкого падения сырьевых цен.

Аналитическая группа Report считает, что после стабилизации сырьевых цен в определенном интервале мировая экономика стабилизируется в течение 6-12 месяцев и угроза дефляции будет устранена. Сегодня на фоне глобального экономического кризиса предотвратить ее не представляется возможным.

Отметим, что экономика Азербайджана также столкнулась с дефляцией в апреле-августе этого года. В сентябре наблюдался незначительный рост цен на 0,3%, в октябре - на 0,1%. Если курс маната останется на нынешнем уровне, дефляция в Азербайджане продолжится. Чтобы предотвратить ее, необходимо провести монетарную экспансию или девальвацию маната. Проведение монетарной экспансии на фоне замедления экономики затруднено, вследствие чего более целесообразным является корректировка курса маната.