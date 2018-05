Merrill Lynch заблокировал доступ к торговле биткоином

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Инвестиционное подразделение Bank of America - Merrill Lynch - заблокировало доступ для тех своих клиентов и финансовых консультантов, которые проводят операции от их имени, к инструментам для покупки и продажи самой популярной в мире криптовалюты - биткоина, поскольку сомневается в целесообразности таких инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Merrill Lynch.

Ранее Merrill Lynch отказал клиентам в доступе к фьючерсам на биткоин. Финансовым консультантам также запрещены любые операции с бумагами фонда Grayscale, инвестирующего в биткоин (Bitcoin Investment Trust).

В последнее время волна запретов набирает обороты. Американское брокерское подразделение UBS ранее ввело подобные запреты на биткоин и связанные с ним инвестиционные продукты. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Royal Bank of Canada и ряд других банков также отказали клиентам в обслуживании торговых операций с фьючерсами на биткоин.