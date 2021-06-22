В Банке ВТБ Азербайджан сменится председатель правления

Председатель правления ОАО "Банк ВТБ Азербайджан" Кирин Евгений Анатольевич, занимавший эту должность с апреля 2017 года, собирается покинуть свой пост.

Председатель правления ОАО "Банк ВТБ Азербайджан" Кирин Евгений Анатольевич, занимавший эту должность с апреля 2017 года, собирается покинуть свой пост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Председатель в настоящее время находится в отпуске и по возвращении уйдет из руководства "Банк ВТБ Азербайджан". Ожидается, что его временно заменит член правления банка Бородин Евгений Валерьевич.

Напомним, что Банк ВТБ Азербайджан был создан в 2009 году на базе ОАО AF Bank, функционирующего с 2003 года. Его уставный капитал составляет 315,8 млн манатов. 99,999995% акций банка принадлежат ОАО "Банк ВТБ Россия", а 0,000005% - Адыгезалу Агаеву (бывшему генеральному директору ООО Ata Holdinq).