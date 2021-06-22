О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Банке ВТБ Азербайджан сменится председатель правления

В Банке ВТБ Азербайджан сменится председатель правления Председатель правления ОАО "Банк ВТБ Азербайджан" Кирин Евгений Анатольевич, занимавший эту должность с апреля 2017 года, собирается покинуть свой пост.
Финансы
22 июня 2021 г. 12:46
В Банке ВТБ Азербайджан сменится председатель правления

Председатель правления ОАО "Банк ВТБ Азербайджан" Кирин Евгений Анатольевич, занимавший эту должность с апреля 2017 года, собирается покинуть свой пост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Председатель в настоящее время находится в отпуске и по возвращении уйдет из руководства "Банк ВТБ Азербайджан". Ожидается, что его временно заменит член правления банка Бородин Евгений Валерьевич.

Напомним, что Банк ВТБ Азербайджан был создан в 2009 году на базе ОАО AF Bank, функционирующего с 2003 года. Его уставный капитал составляет 315,8 млн манатов. 99,999995% акций банка принадлежат ОАО "Банк ВТБ Россия", а 0,000005% - Адыгезалу Агаеву (бывшему генеральному директору ООО Ata Holdinq).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Bank VTB Azərbaycan”ın sədri dəyişir

Другие новости из категории

ВБ и МВФ осенью завершат оценку финансового сектора Азербайджана
ВБ и МВФ осенью завершат оценку финансового сектора Азербайджана
22 июня 2021 г. 10:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2021)
22 июня 2021 г. 10:17
ВБ: Поддержка восстановительных работ в Карабахе будет включена в новую стратегию
ВБ: Поддержка восстановительных работ в Карабахе будет включена в новую стратегию
22 июня 2021 г. 09:52
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (22.06.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (22.06.2021)
22 июня 2021 г. 09:45
Сара Майкл: Экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню в 2022 году
Сара Майкл: Экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню в 2022 году
22 июня 2021 г. 09:06
Китайский Центробанк сохранил базовую ставку 14-й месяц подряд
Китайский Центробанк сохранил базовую ставку 14-й месяц подряд
21 июня 2021 г. 17:48
Микаил Джаббаров: Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 127%
Микаил Джаббаров: Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 127%
21 июня 2021 г. 13:02
Прямые иностранные инвестиции в мире сократились на треть
Прямые иностранные инвестиции в мире сократились на треть
21 июня 2021 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2021)
21 июня 2021 г. 09:31
Вюсал Гасымлы: Необходима реструктуризация экономики Азербайджана
Вюсал Гасымлы: Необходима реструктуризация экономики Азербайджана
19 июня 2021 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi