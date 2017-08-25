Меняется команда Фонда страхования вкладов

https://report.az/storage/news/43dc77cf383046fa212fb445e1cfc747/7f028e80-2725-48e9-aba6-d3b6101bf16e_292.jpg
Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По указанию заместителя исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугара Абдуллаева, примерно половина рабочего персонала организации заменена новыми кадрами.
Об этом сообщил Report источник в фонде.
По информации, отстранены от работы лица, назначенные в свое время на должности бывшим исполнительным директором фонда Азадом Джавадовым. Сообщается, что процесс замены кадров параллельно проводится в банках, ликвидатором которых является ADIF.
Namiq HüseynovАвтор новости