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    Меняется команда Фонда страхования вкладов

    Примерно половина рабочего персонала организации заменена новыми кадрами

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По указанию заместителя исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугара Абдуллаева, примерно половина рабочего персонала организации заменена новыми кадрами.

    Об этом сообщил Report источник в фонде.

    По информации, отстранены от работы лица, назначенные в свое время на должности бывшим исполнительным директором фонда Азадом Джавадовым. Сообщается, что процесс замены кадров параллельно проводится в банках, ликвидатором которых является ADIF.

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