Мексиканский песо достиг исторических минимумов перед инаугурацией Трампа

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Мексиканский песо вновь опустился до исторического минимума на фоне предстоящей инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, 18 января курс американской валюты превысил 22 MXN/USD.

Продолжающееся падение мексиканской валюты происходит на фоне неуверенности рынков перед вступлением в должность Трампа, известного своей антимексиканской риторикой. В первую очередь, это касается дальнейшего будущего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, в которую входят США, Канада и Мексика.

Финансовые рынки прогнозируют замедление глобализации в результате пересмотра некоторых торговых соглашений США после инаугурации Трампа и принятия ряда протекционистских решений. Это приведет к сокращению объемов глобальной торговли и замедлит темпы роста мировой экономики.