Мексика потратила 1,25 млрд долларов на падение нефтяных цен

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Мексика, которая является единственной крупной нефтедобывающей страной, регулярно хеджирующей цену своих поставок, потратила 1,25 млрд долларов на указанные операции.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, Мексика каждое лето покупает опционы "пут", исполнить которые можно в период с декабря того же года по конец ноября следующего. Если цена на "черное золото" идет вниз, то опционы приносят прибыль.

В этот раз мексиканский Минфин решил застраховаться от падения котировок ниже 50 долларов за баррель, для чего купил огромное количество опционов "пут", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов страны. Стоит отметить, что Мексика хеджируется как раз тогда, когда настроения игроков на рынке нефти находятся в состоянии, близкой к эйфории.

В прошлом году Мексика потратила на хеджирование 1,03 млрд долларов. В среднем за последние годы Минфин страны тратил на эти цели около 1 млрд долларов, а впервые подобная операция была проведена в 2001 году, тогда в качестве теста объем хеджа составил всего 217 млн долларов. К слову, в 2009 году результатом хеджирования стали выплаты в пользу Мексики на сумму 5,1 млрд долларов. Напомним, что Мексика занимает десятое место в мире по объемам добычи нефти.