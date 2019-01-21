 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Источник: Механизм платежей с Ираном в обход санкций может принять Франция

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Франция, вероятно, зарегистрирует юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный целевой финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    "Насколько мне известно, юридическое лицо, на базе которого будет создан механизм специального назначения (SPV), может быть зарегистрировано во Франции. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца января", - сказал собеседник агентства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi