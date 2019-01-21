Источник: Механизм платежей с Ираном в обход санкций может принять Франция

https://report.az/storage/news/91dc7805839f2a32972c892ee5eee03b/e2d81d93-8b1b-4e5b-a55d-9d195815681e_292.jpg
Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Франция, вероятно, зарегистрирует юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный целевой финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
"Насколько мне известно, юридическое лицо, на базе которого будет создан механизм специального назначения (SPV), может быть зарегистрировано во Франции. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца января", - сказал собеседник агентства.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости