Источник: Механизм платежей с Ираном в обход санкций может принять Франция

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Франция, вероятно, зарегистрирует юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный целевой финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

"Насколько мне известно, юридическое лицо, на базе которого будет создан механизм специального назначения (SPV), может быть зарегистрировано во Франции. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца января", - сказал собеседник агентства.