 Наверх

Mega Sigorta привлек новых акционеров

​Mega Sigorta привлек новых акционеров

Один из акционеров ОАО Mega Sigorta продал свою долю.

Как сообщает Report, контролирующая 19% акций Фарах Мамедова продала свою долю новым акционерам - Фаигу Шахалиеву (10%) и Яшару Алиеву (9%).

Остальные акции Mega Sigorta по-прежнему принадлежат Рауфу Алиеву (19%), Незакет Исмайловой (19%), Зауру Гулиеву (19%), Яшару Гурбанову (14%) и Зейналу Алиеву (10%). Тем самым число акционеров компании увеличилось с 6 до 7.

Р.Алиев является 30%-ным акционером ОАО Rabitabank, Я.Гурбанов - председатель совета директоров Mega Sigorta.

Mega Sigorta создана в 2010 году на базе страховой компании BE&G, действующей с 1998 года. Ее уставный капитал составляет 23 млн манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!