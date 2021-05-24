Медработникам выплачено 612 млн манатов в рамках борьбы с COVID-19

269,1 млн манатов выделено на выплату определенной части заработной платы более 243 тыс. работников частного сектора в целях поддержки субъектов предпринимательства

В Азербайджане в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) использовано 1 985,9 млн манатов из средств государственного бюджета в прошлом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, приведенные в законопроекте "Об исполнении госбюджета на 2020 год".

В документе говорится, что 612,5 млн манатов из этих средств направлены на выплату надбавок медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, приобретение необходимых медицинских принадлежностей и оборудования, лекарственных средств, увеличение коечного фонда и обеспечение деятельности специализированных больниц, а также на покрытие расходов, связанных с оказанием услуг в карантинных учреждениях лицам, взятым под карантинный контроль.

Вместе с тем, на финансирование мероприятий, связанных со снижением негативного воздействия резких колебаний мировых энергетических и акционерных рынков на экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране, субъектов предпринимательства, связанных с глобальной пандемией, потрачено 1 334,1 млн манатов. Из них 269,1 млн манатов выделено на выплату определенной части заработной платы более 243 тыс. работников частного сектора в целях поддержки субъектов предпринимательства, работающих в пострадавших от пандемии сферах; 116,7 млн манатов на оказание финансовой поддержки более 107 млн индивидуальных (микро) предпринимателей; 447,9 млн манатов на выплату единовременной выплаты в размере 190 манатов в соответствии с условиями и порядком предоставления единовременной выплаты лицам, зарегистрированными в качестве безработных в связи с применением особого карантинного режима и прочие цели.