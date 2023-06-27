Медь дорожает на оптимизме из Китая

Цена на медь во вторник поднимается на фоне ослабления курса доллара и оптимизма по спросу из Китая. Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на медь во вторник поднимается на фоне ослабления курса доллара и оптимизма по спросу из Китая. Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,84% — до 3,8303 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,01% — до 8 391 доллара, алюминия — снизилась на 1,2%, до 2 148,5 доллара, цинка — на 1,54%, до 2 328 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 102,6 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в других валютах.