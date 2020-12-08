Медь дешевеет на сохранении опасений за мировую экономику

Инвесторов продолжает беспокоить рост заболеваемости коронавирусом в разных странах

Цена на медь во вторник снижается второй день подряд на опасениях за перспективы мировой экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.45 (по бакинскому времени) стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,3% — до 3,4975 доллара США за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,65% — до 7710 долларов США, алюминия — на 1,32%, до 2 017 долларов США, цинка — на 1,32%, до 2 017 долларов США за тонну.

Инвесторов продолжает беспокоить рост заболеваемости коронавирусом в разных странах. Это может затормозить восстановление мировой экономики в целом и ударить в том числе по спросу на медь.

Как отмечают эксперты, снижение цен на металл отчасти связано и с коррекцией на рынке. До начала этой недели медь дорожала десять дней подряд и за это время прибавила в цене более 6%. Позитивным фактором для рынка были надежды на скорое появление вакцин от коронавируса, и в связи с этим – на восстановление мировой экономики, в том числе Китая, крупнейшего в мире потребителя меди.

"По сути, спрос в Китае сохраняется, но самого по себе этого недостаточно, чтобы оправдать текущий уровень цен", — сказал агентству Reuters аналитик ING Венью Яо (Wenyu Yao).