McKinsey: Рынку капитала Азербайджана необходим 7-10 -кратный рост в краткосрочной перспективе

Рынок капитала - это сложная экосистема, и для ее полноценного развития в Азербайджане необходимо не только наличие эмитентов, но и формирование широкой базы институциональных инвесторов, а также доступ к разнообразным финансовым инструментам.

Рынок капитала - это сложная экосистема, и для ее полноценного развития в Азербайджане необходимо не только наличие эмитентов, но и формирование широкой базы институциональных инвесторов, а также доступ к разнообразным финансовым инструментам.

Как передает Report, об этом заявил партнер консалтинговой компании McKinsey & Company Илья Архипов в ходе Финансово-инвестиционного форума, проходящего в Баку.

По его словам, рынок капитала функционирует как целостная система, в которой задействованы все участники.

"У нас есть эмитенты - государство, крупные компании, а также малый и средний бизнес (МСБ). Например, в странах Европы и США малый и средний бизнес активно размещают облигации. Но сам по себе этот рынок не может развиваться без остальных ключевых элементов, особенно без институциональных и розничных инвесторов. В Азербайджане в этом направлении еще предстоит большая работа", - отметил И. Архипов.

Он подчеркнул, что для полноценного функционирования капиталовложений все составляющие экосистемы - акции, долговые бумаги, деривативы, альтернативные инструменты, торговые площадки, посредники, управляющие компании и биржи - должны быть зрелыми, сбалансированными и взаимно поддерживающими друг друга, обеспечивая ликвидность и объемы торговли.

"Несмотря на определенные позитивные подвижки, рынок пока не развивается должными темпами. Если сравнивать с другими развивающимися странами или региональными лидерами - Узбекистаном, Грузией, Казахстаном - становится очевидно, что Азербайджан заметно отстает. Причем речь идет не о номинальных объемах, а о глубине рынка, соотношении капитализации к ВВП. По этим показателям Азербайджан отстает от Гонконга в 100 раз, от ЮАР - в 40 раз, от Узбекистана и Грузии - примерно вдвое, от Казахстана - в семь раз", - подчеркнул он.

И.Архипов добавил, что при сопоставимом уровне экономического, индустриального и институционального развития, именно рынок капитала в Азербайджане существенно отстает.

"Чтобы добиться реального роста, Азербайджану нужно детально проанализировать все ключевые элементы рынка и сосредоточиться на создании условий для кратного увеличения его объемов - как минимум в два раза, а в идеале - в семь-десять раз в краткосрочной перспективе. Проблема не в количестве эмиссий - проблема в капитализации. На рынке недостаточно инвесторов. Например, в Грузии торгуются акции 28 компаний, в Азербайджане - около 37. Однако по уровню активности рынок в Азербайджане значительно уступает. Когда мы смотрим, кто именно инвестирует, становится ясно: не хватает инвесторов и ликвидности. Розничных инвесторов в Азербайджане в пять раз меньше, чем в Пакистане (в относительном выражении), в 30 раз меньше, чем в Египте, и в 50 раз меньше, чем в ЮАР", - сообщил он.

По мнению эксперта, ключевым отличием стран с развитыми капиталовложениями является высокая доля институциональных инвесторов.

"В Азербайджане таких игроков крайне мало. Именно институциональные инвесторы формируют доверие, создают ликвидность, обеспечивают стабильность и служат основой для притока розничных инвесторов. Кроме того, стране необходимо расширять спектр доступных рыночных инструментов. Особенно важны деривативы - они позволяют хеджировать риски, обеспечивают стабильность и делают инвестиции в базовые активы более привлекательными. В Грузии уже действуют частные фонды прямых инвестиций, в Казахстане - развит рынок деривативов. В Азербайджане подобные инструменты только начинают появляться: запущены “зеленые облигации”, создаются частные фонды. Но чтобы развивать эти направления, необходимо сначала обеспечить ликвидность на базовом рынке - акций и облигаций", - резюмировал И. Архипов.