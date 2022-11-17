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МБРР предоставит Казахстану заем на сумму 345 млн евро

МБРР предоставит Казахстану заем на сумму 345 млн евро Депутаты сената Казахстана приняли законопроект о ратификации соглашения о займе между страной и подразделением Всемирного банка - Международным банком реконструкции и развития (МБРР) для восстановления экономики после пандемии COVID-19.
Финансы
17 ноября 2022 г. 10:24
МБРР предоставит Казахстану заем на сумму 345 млн евро

Депутаты сената Казахстана приняли законопроект о ратификации соглашения о займе между страной и подразделением Всемирного банка - Международным банком реконструкции и развития (МБРР) для восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, средства займа привлекаются для финансирования дефицита госбюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию коронавируса.

По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, заем МБРР предоставляется Казахстану в сумме 345,7 млн евро со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет Euribor (Европейская межбанковская ставка предложения) - усредненная процентная ставка по банковским кредитам, предоставляемым в евро.) +переменный спред, единовременная комиссия - 0,25 % от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25 % годовых на неосвоенный остаток средств займа.

Средства займа будут выделены в виде единого транша после вступления в силу соглашения.

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