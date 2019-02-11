Международный банк Азербайджана запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана дал старт новой кредитной кампании, приуроченной ко Дню работников налоговой службы – 11 февраля. В рамках кампании работники налоговой службы, являющиеся владельцами зарплатных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.

Преимущества данной кампании:

•Сумма кредита – до 20 000 манатов

•Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

•Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%

•Кредиты до 15000 манатов выдаются без поручителя

•Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 11-го по 15-ое февраля.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшее филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной карты на короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.