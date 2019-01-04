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    Нацбанк Грузии объявил о завершении ликвидации МБА

    Выдано согласие на его преобразование в общество небанковской деятельности

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Национальный банк Грузии объявил о завершении ликвидации "Международного банка Азербайджана", и выдал согласие на его преобразование в общество небанковской деятельности.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по распоряжению вице-президента НБГ Арчила Мествиришвили, ликвидационные счета банка, открытые в НБГ, должны быть закрыты и изъяты из реестра.

    8 января распоряжение будет представлено для соответствующего реагирования реестру предпринимательских и непредпринимательских юридических лиц.

    Отметим, что банк начал процесс ликвидации независимо, и обратился к НБГ после сокращения портфеля до 100 000 лари (около 65 000 манат). На счетах оставались также невостребованные средства клиентов.

    До назначения ликвидатора НБГ они сами избрали подрядчика для продаваемого портфеля, и до того погасили основные обязательства акционеров.

    Азербайджанский банк покинул Грузию после 11 лет деятельности.

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