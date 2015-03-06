Международный банк Азербайджана внес ясность в вопрос проведения операций с использованием банковских карт

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) согласно условиям международных платежных систем (MasterCard, Visa и др.) внедряет новые правила для проведения операций с использованием банковских карт.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, во время проведения транзакций с помощью пластиковых карт, банк, принимающий к оплате карту, отправляет запрос о сумме оплаты в банк-эмитент, то есть в банк, выпустивший эту карту. Банк-эмитент в ответ на этот запрос предоставляет информацию о надежности и сроке действия этой карты и платежеспособности клиента, и блокирует на счету карты сумму, указанную в запросе. Весь этот процесс длится несколько секунд и происходит в автоматическом режиме.

"Возможно, при проверке счета клиент обнаружит, что данная сумма вычтена из баланса. Однако, блокировка суммы не рассматривается в качестве вычитания суммы с банковского счета клиента и не считается осуществлением транзакции. Проще говоря, и в пределах страны, и за границей банк, принимающий к оплате карту, дает клиенту деньги "из своего кармана" и он уверен, что эту сумму он получит в банке, выпустившем карту. Это осуществляется на основе запроса на выплату. По правилам, банк, принимающий карту, должен отправить запрос на выплату не позднее чем через 33 дня. Обычно иностранные объекты торговли и услуг отправляют этот запрос через несколько дней или недель. Подобная практика по карточным транзакциям считается нормой во всем мире", - говорится в информации МБА.

И наконец, после отправки запроса об оплате, со счета клиента списывается заблокированная сумма. Следует обратить внимание на то, что если есть необходимость в конвертации валют, то она производится по курсу на дату списания денежных средств.

Если курс, установленный в момент транзакции, отличается от курса на момент списания средств со счета, то заблокированная сумма будет отличаться от суммы, фактически списанной со счета. Обычно, если изменение курса валют очень незначительно, эта разница совершенно незаметна. Однако после изменения курса валют 21.02.2015, эта разница стала значимой.