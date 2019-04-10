МБА создал возможность пополнения карточных счетов через терминалы E-manat

Международный Банк Азербайджана, учитывая многочисленные обращения клиентов, внедрил еще одну новую услугу, которая упрощает доступ к банковским услугам и экономит время. До сих пор через терминалы Е-manat клиенты банка могли погашать кредиты, однако теперь стало возможным и пополнение карточных счетов. Средства можно начислять как на дебетовые, так и на кредитные карты.

Для этого, выбрав в меню Международный Банк Азербайджана в терминалах E-manat, достаточно найти раздел "Физические лица - Пополнение карточного счета", и ввести соответствующую информацию и средства. Следует отметить, что с клиентов не взимается дополнительная комиссия за проведение этой операции.

Постоянно развивая инфраструктуру электронного обслуживания, Международный Банк Азербайджана стремится внести свой вклад в развитие безналичных платежей в стране. Весь ассортимент карт Банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

В рамках проекта Клуб “QayğıCash”, клиенты получают обратно на свой карточный счет часть средств, уплаченных через пластиковые карты и POS-терминалы Банка за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами Банка.

Международный Банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на партнерство с такими международными платежными системами как VISA, Mastercard, American Express, Union Pay, Diners Club и JCB, Банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.