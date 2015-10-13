Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) раскрыл причины ликвидации департамента исламского банкинга. Подтвердивший Report информацию о ликвидации департамента исламского банкинга руководитель пресс-службы МБА Ядигар Джафарли отметил, что данный шаг предпринят в рамках проводимых в МБА структурных изменений.

По его словам, заключенные с зарубежными финансовыми организациями соглашения в сфере исламского банкинга, обязательства банка остаются в силе. В то же время продолжается реализация проектов в этом направлении.

Что касается сотрудников департамента, Я.Джафарли сообщил, что они продолжают деятельность в соответствии с функциональным распределением.