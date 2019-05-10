Международный банк Азербайджана представил возможность восстановления забытого PIN-кода

Международный банк Азербайджана, в рамках своей клиентоориентированной политики развития, предоставил новую услугу для решения проблемы, с которой сталкиваются многие держатели карт. Услуга называется «PINErase» и позволяет восстановить забытый PIN-код. Таким образом, если клиент забывает PIN-код пластиковой карты, устраняется необходимость в заказе новой карты.

Правила пользования услугой следующие:

Если клиент забудет PIN-код карты, он должен обратиться в любой филиал или отделение банка и заполнить форму заявления. На основании заявления клиента и его удостоверения личности можно назначить новый PIN-код для его карты. Клиент устанавливает новый PIN-код либо через соответствующие POS-терминалы в отделениях, либо через банкоматы банка, либо онлайн по адресу www.ibar.az. Обеспечена полная безопасность операций.

Международный банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети и числу международных платежных систем-партнеров. Весь ассортимент карт банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.