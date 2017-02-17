Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Решением Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) от 15 февраля 2017 года ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) получил лицензию на деятельность страхового агента.

Об этом сообщили Report из Палаты.

По информации, Совет директоров рассмотрел обращение банка о выдаче указанной лицензии и принял положительное решение. Лицензия выдана в соответствии с законом “О страховой деятельности” и уставом Палаты.