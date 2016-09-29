МБА намерен привлечь средства из-за границы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Делегация, представляющая ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) на международной выставке-конференции SIBOS-2016, которая прошла в швейцарском городе Женева, провела деловые встречи с представителями более 60 банков-финансовых структур.

Об этом Report сообщили в банке.

Согласно информации, определенная часть обсуждений была связана с реализацией акта, синдицированного Межбанком. Участвующие в переговорах более 20 зарубежных финансовых институтов подтвердили намерение присоединиться к этому соглашению, 4 банка присоединились к соглашению прямо на выставке. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих обязательств МБА.

Отметим, что банк впервые участвует на выставке-конференции SIBOS со своим стендом.