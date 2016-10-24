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    МБА-МОСКВА запускает программу ипотечного кредитования

    Максимальная сумма кредита - 161 тыс. долларов

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Дочерняя структура Международного банка Азербайджана - Банк "МБА-МОСКВА" объявил о запуске программы ипотечного кредитования.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, кредит предлагается на первичном рынке сроком на 15 лет. Первоначальный взнос - 10% от стоимости недвижимости, процентная ставка - 10,5% годовых. Максимальная сумма кредита - 10 млн. рублей (161 тыс. долларов).

    Отметим, что МБА-МОСКВА основан в 2002 году. 

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