МБА-МОСКВА запускает программу ипотечного кредитования

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Дочерняя структура Международного банка Азербайджана - Банк "МБА-МОСКВА" объявил о запуске программы ипотечного кредитования.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, кредит предлагается на первичном рынке сроком на 15 лет. Первоначальный взнос - 10% от стоимости недвижимости, процентная ставка - 10,5% годовых. Максимальная сумма кредита - 10 млн. рублей (161 тыс. долларов).

Отметим, что МБА-МОСКВА основан в 2002 году.