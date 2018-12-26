 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МБА-Москва возобновит свою деятельность - ЭКСКЛЮЗИВ

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Дочка" Международного банка Азербайджана (МБА) в Москве - МБА-Москва возобновит свою деятельность.

    По полученной Report информации, решение было принято на общем собрании акционеров МБА, состоявшемся 25 декабря.

    Решением правления МБА на должность председателя правления МБА-Москва назначен Заур Гараисаев.

    МБА вчера распространил заявление о том, что на собрании был рассмотрен ряд вопросов касательно деятельности дочерних структур банка и вынесены соответствующие решения по ним. Однако банк не разглашает решения о дочерних структурах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi