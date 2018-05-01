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    МБА и ASAN Radio представили приуроченный к 100-летию АДР проект

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    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана и ASAN Radio при поддержке службы ASAN приступили к реализации совместного проекта, приуроченного к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. 1 мая на пресс-конференции проект "100-летняя история" был представлен общественности.

    В рамках долгосрочного сотрудничества при поддержке банка будет подготовлена серия аудио и видео материалов о деятельности АДР. Они будут транслироваться в эфире ASAN Radio и представлены аудитории посредством различных коммуникационных каналов Международного Банка Азербайджана и "Службы ASAN" в социальных сетях. Эти материалы прольют свет на отдельные исторические факты 23-месячного существования АДР. В рамках проекта широкой общественности будут представлены интересные факты из различных архивов и музеев, ранее не имеющих широкой огласки. Документальные материалы, исторические здания эпохи деятельности АДР, музейные экспонаты позволят совершить путешествие в прошлое, на 100 лет назад. В процессе подготовки материалов в качестве эксперта примет участие известный радиослушателям страны Рахиб Азери.

    Директор департамента маркетинга Международного Банка Азербайджана, Нигяр Тагирова, сказала, что основной целью реализации этого проекта является пропаганда ценностей АДР: 

    "Этот год объявлен "Годом Азербайджанской Демократической Республики". Этим проектом мы также хотим внести свой вклад и присоединиться к череде мероприятий, организованных по случаю 100-летия АДР. Мы верим, что аудио и видео материалы, представленные в рамках проекта, будут восприняты аудиторией с большим интересом".

    Директор ASAN Radio Эмин Мусави отметил: 

    "ASAN Radio - это первое и единственное радио, специализирующееся в сфере государственных услуг, для которого просветительские трансляции занимают особое место. Согласно указу президента, реализуя этот проект, мы также хотим привлечь внимание слушателей к истории АДР и пропагандировать наши ценности".

    Эксперт проекта Рахиб Азери, отметил наличие у АДР богатой истории: 

    "Я сам был свидетелем наличия этой богатой истории при подготовке телевизионных передач. Ведь когда следуешь за каким-либо новым фактам, перед тобой предстают новые исторические реалии. Увы, пока что мы смогли изучить лишь малую их часть. И намерены приложить все усилия, для того чтобы проект получился интересным и полезным".

    Напомним, что Международный Банк Азербайджана и ASAN Radio объявили также о начале еще одного совместного проекта. С 4 мая каждую пятницу в 19:05 в эфире радио будет транслироваться просветительская передача. Передача с участием банковских экспертов послужит повышению финансовой грамотности населения, ответит на различные вопросы финансово-банковской тематики, проведет просветительные дискуссии. Ведущим передачи станет популярный бизнес-журналист Али Ахмедов.

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