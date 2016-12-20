МБА-Грузия удостоен награды

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Дочерняя структура Международного Банка Азербайджана (МБА) в Грузии - "МБА – Грузия" по итогам деятельности в 2016 году победила в ряде номинаций Investment Awards. Об этом сообщили Report из МБА.

Банк стал лидером в таких номинациях, как прозрачность деятельности, постоянный прогресс и совершенствование сервиса, социальная ответственность, развитие финансового института в качестве универсального и динамично развивающегося банка с высоким уровнем доверия и банковскими услугами современных стандартов.

По информации, медиа-холдинг Georgian Times и компания по изучению общественного мнения и маркетинговых исследований GORBI составляют бизнес-рейтинг с 1995 года. Параллельно проводится церемония награждения Investment Awards, целью которой является популяризация ведущих предпринимателей страны.

В определении лучших компаний и бизнесменов принимали участие независимые эксперты, руководители государственных ведомств экономического профиля, представители консалтинговых компаний, неправительственных организаций, фондов, и социологических служб.

"Международный Банк Азербайджана – Грузия" занимает одно из ведущих мест в банковской системе страны и основной его партнерской базой являются резиденты, нерезиденты и корпоративные клиенты.