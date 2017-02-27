"МБА-Грузия" отмечает десятилетие

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Исполняется 10 лет со дня основания банка "МБА-Грузия", основным учредителем которого является Международный банк Азербайджана (МБА).

Как отмечает Report, банк был открыт в феврале 2007 года при поддержке правительства Азербайджана. Уставный капитал Банка "МБА-Грузия" на сегодняшний день составляет 22,688 млн лари.

Банк "МБА-Грузия" является членом Ассоциации банков Грузии, а также одним из учредителей ОАО "Объединенный клиринг-центр". В 2011 году банк был принят в BACEE - Банковскую ассоциацию Центральной и Восточной Европы.

"Основная цель и задача банка "МБА-Грузия" - это обеспечение выхода и укрепление позиций азербайджанского капитала на грузинском финансовом рынке, а также оказание содействия развитию экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном", - говорится в сообщении банка.