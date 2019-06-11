Майнеры из Китая хотят перенести мощности в СНГ, в том числе и в Азербайджан

Основные майнеры в Китае ведут переговоры на высшем уровне по переносу больших майнинговых мощностей в СНГ. Интенсивные переговоры ведутся начиная с прошлого года с представителями правительств пяти стран — Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал Рустам Хикматуллоев, один из владельцев и президент сингапурской компании Sibhash, которой принадлежит майнинговый пул Sigmapool.

Подробности переговоров пока не разглашаются.

Совладелец Sibhash также ответил на вопрос, как будет устроен бизнес майнеров, когда будет добыт последний биткоин. Он напомнил, что уже менее чем через год произойдет халвинг биткоина, то есть вознаграждение за каждый блок, создаваемый в сети этой криптовалюты, упадет ровно в два раза, с 12,5 до 6,25 биткоина. Однако по оценкам инвестора «добыча биткоина будет продолжаться предположительно до 2040 года».

После этого, как отмечает Р. Хикматуллоев, майнеры «уже не будут получать такой прибыли, как во время майнинга биткоинов, однако они все равно смогут зарабатывать, так как будут продолжать валидацию транзакций в сети и брать за это комиссии».

Он также высказался по поводу того, что комиссии в сети биткоина являются достаточно высокими по сравнению, например, с Bitcoin Cash: "У Bitcoin Cash есть преимущество в этом аспекте, однако те, кто инвестировал большие средства в биткоин, конечно, не намерены отказываться от продвижения и этой криптовалюты".

Действительно, рынок криптовалют демонстрирует «цифровую демократию», когда каждый может найти по душе и блокчейн для своих нужд, и криптовалюту. Р. Хикматуллоев уверен, что блокчейн будет все больше востребован в частных компаниях, и крупных госкорпорациях, а это значит, что те, кто контролируют ноды сетей, будут получать комиссии за поддержание работы систем в исправном режиме.