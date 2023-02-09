О нас

Глава Госслужбы: Приватизация Межбанка Азербайджана не стоит на повестке дня

Глава Госслужбы: Приватизация Межбанка Азербайджана не стоит на повестке дня Приватизация ОАО ”Международный банк Азербайджана" не стоит на повестке дня.
Финансы
9 февраля 2023 г. 16:47
Глава Госслужбы: Приватизация Межбанка Азербайджана не стоит на повестке дня

Приватизация ОАО ”Международный банк Азербайджана" не стоит на повестке дня.

Как передает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Матин Эйнуллаев.

"МБА последние годы работает с прибылью и выплачивает дивиденды в государственный бюджет. На данный момент нет необходимости в приватизации рентабельного и системно значимого банка”, - добавил М.Эйнуллаев.

Отметим, что банк завершил прошлый год с чистой прибылью в размере 254 млн 379,52 тыс. манатов, что на 21,8% больше, чем в 2021 году. Общая нераспределенная прибыль банка на конец отчетного периода составила 211 млн 183,62 тыс. манатов (рост в 3,4 раза).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mətin Eynullayev: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşdirilməsi gündəmdə deyil"

Другие новости из категории

Сотрудники Xalq Bankа оказали поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции
Сотрудники "Xalq Bank"а оказали поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции
9 февраля 2023 г. 15:39
В Центробанк представлен новый проект по стандартам корпоративного управления
В Центробанк представлен новый проект по стандартам корпоративного управления
9 февраля 2023 г. 13:59
В Азербайджане предлагается освободить от налогов доходы от онлайн-работы за рубежом
В Азербайджане предлагается освободить от налогов доходы от онлайн-работы за рубежом
9 февраля 2023 г. 13:35
В прошлом году в Азербайджане приватизировано 1 095 единиц госимущества
В прошлом году в Азербайджане приватизировано 1 095 единиц госимущества
9 февраля 2023 г. 12:47
Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров
9 февраля 2023 г. 12:38
Бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли более чем на 25%
Бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли более чем на 25%
9 февраля 2023 г. 12:37
Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
9 февраля 2023 г. 12:17
Внесены изменения в закон О банках в отношении иностранных вкладчиков
Внесены изменения в закон "О банках" в отношении иностранных вкладчиков
9 февраля 2023 г. 12:01
Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию
Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию
9 февраля 2023 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)
9 февраля 2023 г. 09:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi