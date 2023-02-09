Глава Госслужбы: Приватизация Межбанка Азербайджана не стоит на повестке дня

Приватизация ОАО ”Международный банк Азербайджана" не стоит на повестке дня.

Приватизация ОАО ”Международный банк Азербайджана" не стоит на повестке дня.

Как передает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Матин Эйнуллаев.

"МБА последние годы работает с прибылью и выплачивает дивиденды в государственный бюджет. На данный момент нет необходимости в приватизации рентабельного и системно значимого банка”, - добавил М.Эйнуллаев.

Отметим, что банк завершил прошлый год с чистой прибылью в размере 254 млн 379,52 тыс. манатов, что на 21,8% больше, чем в 2021 году. Общая нераспределенная прибыль банка на конец отчетного периода составила 211 млн 183,62 тыс. манатов (рост в 3,4 раза).