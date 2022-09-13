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Материалы проверки Центральной военной поликлиники Минобороны переданы в СГБ

Материалы проверки Центральной военной поликлиники Минобороны переданы в СГБ В Центральной военной поликлинике Министерства обороны были выявлены случаи необоснованного перечисления средств на счета банковских карт работников бухгалтерии и лиц, не работающих в данном медицинском учреждении, завышения заработной платы в результате
Финансы
13 сентября 2022 г. 16:36
Материалы проверки Центральной военной поликлиники Минобороны переданы в СГБ

В Центральной военной поликлинике Министерства обороны были выявлены случаи необоснованного перечисления средств на счета банковских карт работников бухгалтерии и лиц, не работающих в данном медицинском учреждении, завышения заработной платы в результате неправильного определения тарифных ставок для медицинских работников, а также незаконных надбавок к заработной плате.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства при составлении справок о страховом возмещении военнослужащим, получившим травмы в период военной службы. Материалы проверки направлены в Службу государственной безопасности (СГБ) с целью взыскания излишних платежей и принятия соответствующих мер в отношении виновных лиц.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Poliklinikası ilə bağlı yoxlama materialları DTX-ya təqdim edilib

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