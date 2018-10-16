MasterСard наградил Международный банк Азербайджана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Международная платежная система MasterCard наградила Международный банк Азербайджана. Банк стал лидером в номинации по наибольшему росту числа карт MasterCard.

Международный банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на партнерство с такими международными платежными системами как Mastercard, VISA, American Express, Union Pay, Diners Club и JCB, Банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира.

Международный банк Азербайджана также является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети. На сегодняшний день по всей стране функционирует свыше 760 банкоматов Банка. Помимо этого, в различных пунктах торговли и обслуживания установлено 12219 POS-терминалов Банка.

Постоянно развивая инфраструктуру электронного обслуживания, Международный банк Азербайджана стремится внести свой вклад в развитие безналичных платежей в стране. Пластиковые карты Банка можно заказать онлайн, пройдя по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.