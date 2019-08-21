Mastercard планирует запуск переводов в другие страны по номеру телефона

Международная платежная система Mastercard прорабатывает возможность запуска в России сервиса денежных переводов за границу по номеру телефона.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

"Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

В создании нового платежного решения будет использован сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету.

Сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками — участниками проекта. Чтобы совершить перевод, клиент должен будет зарегистрировать свою карту в Mastercard Hub через мобильное приложение банка.

Перевод средств по номеру телефона в пределах России Mastercard запустил в апреле 2018 года.

О возможности осуществлять мгновенные переводы по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона в страны СНГ и ближнего зарубежья весной этого года объявил Сбербанк. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения.

Помимо этого, в России сейчас активно развивается разработанная Банком России Система быстрых платежей, которая также позволяет осуществлять денежные переводы между физическими лицами по номеру мобильного телефона.