​MasterCard выходит на иранский рынок

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Иране впервые начнут работать кредитные карты международной платежной системы MasterCard.

Как передает Report, об этом сообщает иранский телеканал Press TV, ссылаясь на заявление министра связи Ирана Махмуда Ваэзи.

По его словам, кредитные и дебетовые карты, используемые более чем в 210 странах, с 23 августа будут введены в оборот почтовой компанией Ирана Iran Post. В этих целях уже подписано соглашение между представителями Iran Post и MasterCard.

"На счету данных карт может быть не более 10 тысяч долларов, и все банковские операции должны будут совершаться в соответствии с правилами Центрального банка Ирана", - отметил министр.

Напомним, что ввиду санкций США в Иране ранее было запрещено пользоваться американскими банковскими системами и осуществлять платежные операции в долларах. Это значительно затрудняло проведение платежей между иранцами и иностранными гражданами.