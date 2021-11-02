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Mastercard: В Шамахы число транзакций в общественном транспорте достигло 2 млн

Mastercard: В Шамахы число транзакций в общественном транспорте достигло 2 млн В 2021 году количество пластиковых карт в Азербайджане достигло 10,4 млн штук, а объем электронной торговли - 5,3 млрд манатов.
Финансы
2 ноября 2021 г. 15:00
Mastercard: В Шамахы число транзакций в общественном транспорте достигло 2 млн

В 2021 году количество пластиковых карт в Азербайджане достигло 10,4 млн штук, а объем электронной торговли - 5,3 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил менеджер Mastercard по Азербайджану Эрдем Чакар.

"По сравнению с 2017 годом рост составил 79% и 8 раз соответственно. Так, в 2017 году в обращении было 5,8 млн пластиковых карт", — сказал Чакар.

По его словам, платежная система планирует множество инновационных проектов в Азербайджане, а совместная с сетью супермаркетов Bravo кампания будет продолжена.

Представитель MasterCard отметил, что в Шамахы число карточных транзакций при оплате в общественном транспорте достигло 2 млн.

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Версия на азербайджанском языке "Mastercard": "Şamaxıda nəqliyyatda kartla ödəmələr ildə 2 mln ədədə çatacaq"

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