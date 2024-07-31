Mastercard увеличил чистую прибыль во II квартале на 15%

Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2024 года на 11%, чистую прибыль - на 15%, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2024 года на 11%, чистую прибыль - на 15%, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в апреле-июне выручка компании составила $6,96 млрд против $6,27 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,85 млрд.

Чистая прибыль Mastercard во втором квартале составила $3,26 млрд или $3,5 в расчете на акцию по сравнению с $2,85 млрд или $3 на акцию годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,59 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, находившийся на уровне $3,51 на акцию.

Общий объем платежей в местных валютах с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале на 9%, до $2,4 трлн, объем трансграничных сделок увеличился на 17%.