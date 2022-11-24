Mastercard: Уровень цифровизации платежей в Азербайджане достиг 25%

В настоящее время уровень цифровизации платежей в Азербайджане составляет около 25%.

В настоящее время уровень цифровизации платежей в Азербайджане составляет около 25%.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор международной платежной системы Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал на VI Международном банковском форуме, проходящем в Баку при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана, в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"Семь лет назад этот показатель составлял всего 8%, и мы думаем, что он вырастет до 50% в ближайшие 3 года. Мы также продолжим предлагать рынку последние инновации”, - отметил он.