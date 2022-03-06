Mastercard приостановила оказание услуг на территории России

Американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на территории России.

Американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на территории России.

Как передает Report, об этом говорится на сайте компании.

В документе подчеркивается, что компания ввиду антироссийских санкций "приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России". "Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard", - указывается в заявлении. Кроме того, подчеркнули в компании, на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.