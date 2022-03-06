Американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на территории России.
Как передает Report, об этом говорится на сайте компании.
В документе подчеркивается, что компания ввиду антироссийских санкций "приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России". "Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard", - указывается в заявлении. Кроме того, подчеркнули в компании, на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.