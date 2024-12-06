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Mastercard принял участие в VIII Международном банковском форуме в качестве глобального спонсора

Mastercard принял участие в VIII Международном банковском форуме в качестве глобального спонсора 3-4 декабря Mastercard выступила глобальным спонсором VIII Международного банковского форума (IBF) в Баку, где собрались ведущие эксперты банковского и финансового секторов для обсуждения актуальных тенденций в области безопасного и устойчивого банковског
Финансы
6 декабря 2024 г. 13:49
Mastercard принял участие в VIII Международном банковском форуме в качестве глобального спонсора

3-4 декабря Mastercard выступила глобальным спонсором VIII Международного банковского форума (IBF) в Баку, где собрались ведущие эксперты банковского и финансового секторов для обсуждения актуальных тенденций в области безопасного и устойчивого банковского обслуживания.

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия "Новые тенденции и программы лояльности нового поколения в банковской сфере", модератором которой был региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов. В дискуссии также участвовали Эрен Озкан, старший вице-президент по цифровому банкингу Mastercard, Гозде Шахин, директор по анализу клиентов Mastercard, Араз Алиев, руководитель программ лояльности авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", и Махмуд Махмудов, начальник отдела партнерской сети Kapital Bank. Основное внимание было уделено вопросам анализа поведения клиентов, новым тенденциям в лояльности и будущему программ лояльности в банковской сфере.

"Чтобы оставаться конкурентоспособными на динамичном рынке, банкам необходимо постоянно анализировать поведение клиентов и адаптировать свои стратегии. Будущее программ лояльности - это создание более глубоких и персонализированных отношений с клиентами, что принесет пользу обеим сторонам", - отметил Эмиль Зейналов.

"Данные - это новая валюта в банковском деле. Постоянный анализ поведения клиентов помогает создавать более эффективные программы лояльности, которые способствуют реальному вовлечению клиентов и формированию долгосрочных отношений", - подчеркнул Эрен Озкан.

"Mastercard использует данные для разработки персонализированных программ лояльности, внедряя такие технологии, как искусственный интеллект и блокчейн, что повышает надежность и укрепляет лояльность клиентов. Мы стремимся создавать не только транзакции, но и эмоциональные связи", - добавила Гозде Шахин.

Как глобальный спонсор, Mastercard подтвердила свою приверженность инновациям в банковском секторе и стимулированию совместных дискуссий о банковских решениях нового поколения.

Форум также стал платформой для обмена мнениями между лидерами отрасли, регуляторами, финтех-компаниями и международными финансовыми институтами.

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Версия на английском языке Mastercard participates as global sponsor in VIII International Banking Forum 2024 in Baku
Версия на азербайджанском языке "Mastercard" VIII Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda qlobal sponsor olaraq iştirak edib

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