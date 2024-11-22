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Mastercard объявляет победителей хакатона Sustainability Sandbox as a Service - ФОТО

Mastercard объявляет победителей хакатона Sustainability Sandbox as a Service - ФОТО Mastercard в сотрудничестве с компанией ABB успешно завершила хакатон Sandbox as a Service - виртуальное мероприятие, направленное на поиск инновационных финтех-решений для борьбы с изменением климата. В хакатоне приняли участие 8 ведущих финтех-стартапов
Финансы
22 ноября 2024 г. 09:30
Mastercard объявляет победителей хакатона Sustainability Sandbox as a Service - ФОТО

Mastercard в сотрудничестве с компанией ABB успешно завершила хакатон Sandbox as a Service - виртуальное мероприятие, направленное на поиск инновационных финтех-решений для борьбы с изменением климата. В хакатоне приняли участие 8 ведущих финтех-стартапов региона, которые продемонстрировали реальные продукты, разработанные для поддержки устойчивого развития и сокращения выбросов углекислого газа.

Было оценено более 50 региональных и локальных финтех-решений, финалисты соответствовали таким критериям, как возможность работы в Азербайджане, представление реальных продуктов, готовых к интеграции с банками, и соответствие теме устойчивого развития.

В заключительный день конкурса участники представили свои презентации шести экспертам, представляющим Агентство инноваций и цифрового развития, ABB Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Mastercard и Sabah Hub. Эксперты оценивали решения на платформе Sandbox as a Service, обращая внимание на их актуальность для банков, инновационность и удобство использования.

Победителями хакатона Sustainability Sandbox as a Service стали:

  • Победитель 1 - CARBONEMIT
  • Победитель 2 - BESO
  • Победитель 3 - FARADAI

CarbonEmit, занявший первое место, получит $10 000 от ABB Bank на дальнейшее развитие своего стартапа и полный доступ к платформе Mastercard Sandbox as a Service. Победители, занявшие второе и третье места, получат персональный доступ к платформе Sandbox и дополнительные преимущества Mastercard.

Эти команды поразили жюри дальновидными решениями, направленными на решение климатических проблем и предлагающими практическое применение для банков и финансовых учреждений в Азербайджане и за его пределами.

Mastercard и впредь будет способствовать развитию устойчивых инноваций, продвижению экологической ответственности и поддержке финтех-решений, способствующих более экологичному будущему.

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Версия на азербайджанском языке "Mastercard" dayanıqlılıq mövzusunda “Sandbox as a Service” hakatonunun qaliblərini elan edir - FOTO
Версия на английском языке Mastercard announces winners of the Sustainability Sandbox as a Service Hackathon - PHOTO

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