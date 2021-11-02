Mastercard добивается использования азербайджанских такситных карт в Турции

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы такситными картами азербайджанских банков можно было покупать в рассрочку в Турции".

Международная платежная система Mastercard добивается, чтобы такситные карты азербайджанских банков могли использоваться в Турции на тех же условиях, что и аналогичные платежные средства местных банков.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы такситными картами азербайджанских банков можно было покупать в рассрочку в Турции".

Об этом Report заявил менеджер Mastercard по Азербайджану Эрдем Чакар.

По словам Э. Чакара, платежная система уже направила обращение в связи с этим в Центральный банк Турции.

"Мы обратились в Центральный банк Турции с тем, чтобы такситные карты, принадлежащие азербайджанским банкам, были действительными в Турции на тех же условиях. Ждем ответа от Центробанка. Мы хотим, чтобы обладатели такситных карт азербайджанских банков при поездке в Турцию имели возможность оплачивать в рассрочку покупки в магазинах и еду в ресторанах, а также онлайн-покупки на турецких сайтах", - сказал он.

По словам представителя Mastercard в Азербайджане, реализовать эти планы предполагается до лета 2022 года.