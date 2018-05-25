Mastercard назначил нового менеджера в Азербайджане

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Поставщик глобальных платежных технологий Mastercard объявил о назначении Эрдема Чакара менеджером Mastercard в Азербайджане.

Как сообщает Report, благодаря своему обширному опыту, Эрдем Чакар будет заниматься стратегическим развитием, ростом бизнеса и увеличением значимости Mastercard в Азербайджане.

Эрдем Чакар окончил экономический факультет Босфорского университета в 1998 году. Профессиональную карьеру он начал в Citibank Turkey, занимаясь управлением кредитными рисками платежных систем. В 2002 году Эрдем Чакар переехал в Бельгию, где впервые взял на себя ответственность за региональное развитие Citi Operations and Technology и запустил интернет-банкинг на европейских рынках. В 2006 году он занимался глобальным запуском и управлением ко-брендами Citi Shell на 12 рынках по всему миру.

В Mastercard Turkey Эрдем Чакар работает с 2009 года, занимаясь преимущественно управлением счетами и качеством продуктов. В настоящее время он очень заинтересован в том, чтобы использовать свой многолетний опыт работы с действующими моделями банков-эмитентов и банков-эквайеров, розничными торговцами и торговцами электронной коммерции, а также с европейскими операторами мобильных сетей на рынке Азербайджана.

"Я очень рад возможности возглавить бизнес Mastercard в Азербайджане. Мы желаем видеть Азербайджан лидером региона в сфере безналичного платежа и первой страной, внедрившей самые прогрессивные технологии Mastercard", - заявил Эрдем Чакар, подчеркнув долгосрочные обязательства Mastercard на рынке Азербайджана.

После реализации нескольких успешных проектов в стране, включая запуск платформы Priceless Specials, совместный проект с Центральным банком Азербайджана «Путь к безналичному Азербайджану», инициирования программы финансовой грамотности с «Инновационным центром» ASAN и открытия бакинского офиса компании, занимавший ранее должность менеджера Mastercard в Азербайджане Альпер Мерич был повышен до позиции главы направлений Лояльность и стратегическая безопасность предприятий на рынках со стремительно развивающейся экономикой. На своем новом посту он будет отвечать за 15 стран, фокусируясь на разработке ценных для Mastercard продуктов и услуг по обеспечению безопасности и лояльности.