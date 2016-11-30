Mastercard: Наличные деньги являются грязными и негигиеничными

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Компания Mastercard провела исследование, которое показало, что несмотря на понимание того, что наличные деньги – банкноты или монеты – являются грязными и негигиеничными, только один европеец из пяти моет руки после того, как держал их в руках.

Как сообщили Report из компании, результаты общеевропейского исследования с участием более 9 000 потребителей из 12 стран показывают, что вопреки тому, что наличные деньги считаются даже более грязными, чем поручни в общественном транспорте и общая пища, как, например, орешки в баре, европейцы не могут переломить тенденцию их использования.

Три четверти опрошенных в рамках исследования европейцев согласились, что они должны быть осторожными, когда речь идет о контакте с наличными деньгами, из-за находящихся на них микробов. Тем не менее, результаты показали, что люди более склонны мыть руки после того, как, например, погладили животное (46%) или проехались на общественном транспорте (36%). Первоначальное исследование, проведенное Mastercard и Oxford University, выявило, что в среднем на европейской банкноте находится более 26 000 бактерий. Даже на совершенно новой и чистой банкноте количество бактерий достигает 2 400, и они могут быть потенциально опасными для здоровья человека.

Учитывая это, общество должно понимать, что обращение денежных средств можно рассматривать как потенциально опасную практику вместе с другими видами деятельности, как, например, прикосновение к ручке двери туалета или к перилам эскалатора, потребление общей пищи и т.д. Несмотря на то, что официально принятых международных рекомендаций по обращению с наличными деньгами во время сезонных вспышек гриппа и других заболеваний пока нет, с точки зрения гигиены, в эти периоды было бы желательно перейти на безналичный оборот.

Дополнительные выводы из исследования Mastercard говорят о том, что почти 37% европейцев готовы внести хотя бы одно маленькое изменение в свою повседневную жизнь, чтобы повысить уровень гигиены, и большинство опрошенных в целях гигиены предпочли бы использовать карты или бесконтактные платежи вместо наличных.

"Наиболее очевидным из результатов исследования является то, что несмотря на понимание проблем с гигиеной наличных денег, европейцы с трудом ломают плохую привычку их тратить. Методы бесконтактной оплаты – это не только инновационный способ перечисления денег, но и возможность сократить воздействие некоторых бактерий и микробов, которые передаются при обращении с банкнотами или монетами", - отметил Крис Кэнгас (Chris Kangas), руководитель бесконтактных платежей Mastercard Europe.