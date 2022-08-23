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Mastercard: Мобильные платежи в Азербайджане составляют до 8% от общего объема платежей

Mastercard: Мобильные платежи в Азербайджане составляют до 8% от общего объема платежей "В настоящее время мобильные платежи составляют до 8% от общего объема платежей в Азербайджане. Мы рассчитываем, что в следующем году эта цифра превысит 40%”.
Финансы
23 августа 2022 г. 12:24
Mastercard: Мобильные платежи в Азербайджане составляют до 8% от общего объема платежей

"В настоящее время мобильные платежи составляют до 8% от общего объема платежей в Азербайджане. Мы рассчитываем, что в следующем году эта цифра превысит 40%”.

Как сообщает Report, об этом заявил новый генеральный директор международной платежной компании Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

"В настоящее время в Азербайджане 12 миллионов банковских карт, из которых около 80% бесконтактные. Как и во всем мире, в Азербайджане развивается электронная торговля. Доля платежей посредством карт составляет около 20% общего объема платежей. В мире этот показатель составляет около 38%. Но мы хотим, чтобы этот показатель перевалил отметку в 50%. Электронная коммерция занимает важное место. MasterCard будет продолжать поддерживать электронную торговлю", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Mastercard": "Azərbaycanda mobil ödəmələr ümumi ödəmələrin 8 %-i qədərdir"

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